В Киеве возле аптеки заметили толпу людей: что произошло. Видео

В Дарницком районе Киева возле аптек, расположенных на Харьковском шоссе, якобы собирались наркозависимые, чтобы заполучить метадон. Местные жители негативно отнеслись к такому "соседству".

Об этом рассказали на странице сообщества Дарниця Live в социальной сети Facebook. Медпрепарат используется при лечении во время заместительной терапии (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Нам присылают много видео с Харьковского шоссе 144 и 164, где сегодня (18 октября – Ред.) проходило нашествие наркозависимых. Они приехали за метадоном, лекарственным средством для заместительной терапии", – говорится в сообщении.

Видео дня

В комментариях пользователи соцсети писали, что наркозависимые якобы употребляют медпрепарат прямо на улице на глазах у прохожих или продают его.

При этом одна из киевлянок сообщила, что в Дарницкий район за метадоном приезжают люди со всего города.

"А в нашем доме есть их контора, где им выдают рецепты. Они со всего города и районов едут сюда. Во дворе ставят свои машины. Большинство из них водители… Ждут друг друга. Заглядывают в окна. Устраивают скандалы. В проходной арке дома сделали туалет. Ну разве можно в жилом доме такие пункты открывать", – написала пользователь Ирина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали трех подозреваемых в сбыте наркотиков в столице и других регионах страны. У них изъяли товар на 2,5 млн грн.