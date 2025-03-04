В Киеве водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пострадавшими. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 3 марта, водитель легковушки выехал на встречную полосу и спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП на Новоирпенской трассе пострадали три человека

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Полиция устанавливает обстоятельства автотрощи на Новоирпинской трассе. По предварительной информации, около 18:00 водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, Fiat и внедорожником Toyota Tundra", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, известно о по меньшей мере трех пострадавших - водитель и пассажир внедорожника и водитель Hyundai. Их с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, а другой – госпитализирован.

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