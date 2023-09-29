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В Киеве водитель во время движения упал в обморок, и неуправляемая машина въехала в столб: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
243
Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения

В Днепровском районе Киева в четверг, 28 марта, водитель Honda потерял сознание за рулем, после чего неуправляемый автомобиль протаранил столб. Авария произошла на улице Березняковской.

Об этом сообщили в социальных сетях. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Киеве водитель во время движения упал в обморок, и неуправляемая машина въехала в столб: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

"В Киеве 28 сентября 2023 года произошло ДТП. На улице Березняковской, 12, водитель автомобиля Honda потерял сознание за рулем. По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ или инсульт. Автомобиль начал двигаться неконтролируемо и врезался в столб", – говорится в сообщении.

Видео дня
В Киеве водитель во время движения упал в обморок, и неуправляемая машина въехала в столб: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

На опубликованном в сети видео можно увидеть момент и последствия ДТП. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

В Киеве водитель во время движения упал в обморок, и неуправляемая машина въехала в столб: момент ДТП зафиксировала камера. Видео
В Киеве водитель во время движения упал в обморок, и неуправляемая машина въехала в столб: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 26 сентября, грузовой автомобиль Renault на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика. После этого грузовик на встречной полосе протаранил легковушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером четверга, 28 сентября, произошла ужасная авария на улице Наумова в Святошинском районе. В результате ДТП погибли два человека.

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