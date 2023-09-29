В Киеве водитель во время движения упал в обморок, и неуправляемая машина въехала в столб: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 28 марта, водитель Honda потерял сознание за рулем, после чего неуправляемый автомобиль протаранил столб. Авария произошла на улице Березняковской.

Об этом сообщили в социальных сетях. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве 28 сентября 2023 года произошло ДТП. На улице Березняковской, 12, водитель автомобиля Honda потерял сознание за рулем. По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ или инсульт. Автомобиль начал двигаться неконтролируемо и врезался в столб", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть момент и последствия ДТП. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 26 сентября, грузовой автомобиль Renault на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика. После этого грузовик на встречной полосе протаранил легковушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером четверга, 28 сентября, произошла ужасная авария на улице Наумова в Святошинском районе. В результате ДТП погибли два человека.

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