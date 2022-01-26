В Киеве водитель такси Bolt избил и оскорбил пассажира: в компании отреагировали

В Киеве водитель такси Bolt оскорбил пассажира за просьбу включить радио "Маями". После этого таксист побил мужчину и уехал с места происшествия.

Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев. Информацию об инциденте потерпевший опубликовал на своей странице в соцсети в Instagram.

"Вчера я с друзьями вызвал себе такси, мы сели в машину, я попросил таксиста включить радио Маями, он отказался, и я спросил: "А что можно включить?". Таксист спросил прикалываюсь ли я, отменил поездку и сказал нам выйти из машины. После чего мы вышли, он вышел тоже и резко ударил меня по лицу и крикнул: "ничего я тебе не включу чер****ая обезьяна", – рассказал мужчина.

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Пострадавший уточнил, что после удара он потерял сознание, а когда пришел в себя, то таксиста уже не было.

В пресс-службе компании Bolt OBOZREVATEL сообщили, что знают о данном инциденте.

"Мы сразу заблокировали аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt. Мы выясняем все детали инцидента. Мы готовы сотрудничать с полицией и предоставить ей всю необходимую информацию", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в компании добавили, что они уже связались с пострадавшим пассажиром чтобы тот "мог получить страховое возмещение".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве водитель службы такси ударил пожилую иностранку. После этого мужчина пытался договориться со свидетелями, чтобы они никому не рассказали о произошедшем.