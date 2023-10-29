В Киеве водитель пытался ночью сбежать от полиции: протаранил ограждение и получил штрафов более чем на 62 тыс. грн. Фото

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали водителя BMW, катавшегося во время комендантского часа. Он пытался скрыться, но въехал в ограждение – у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Мужчине выписали штрафов более чем на 62 тысячи гривен.

"Событие случилось сегодня ночью (29 октября. – Ред) в Дарницком районе. Полицейские заметили автомобиль BMW, который находился на улице в период действия комендантского часа. Инспекторы подали ему законное требование об остановке, однако требование инспекторов он проигнорировал и ускорил движение", – рассказали в пресс-службе.

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Пытаясь оторваться от патрульных водитель не справился с управлением и въехал в ограждение. После этого он пытался скрыться, однако его догнали и остановили. Во время общения с 20-летним мужчиной инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения осмотра гражданин отказался. Кроме того, патрульные установили, что мужчина не имеет права управления машиной.

На нарушителя были составлены алминпротоколы за управление транспортом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), за совершение аварии (штраф 850 гривен), за управление машиной лицом, не имеющим соответствующих документов (штраф 40,8 тысяч гривен) и за оставление места ДТП (штраф 3,4 тысячи гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области водитель Opel протаранил Audi, а затем въехал в столб. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружили 2,22 промилле.

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