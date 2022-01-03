В Киеве водитель нарушил ПДД и поплатился: авто въехало в столб. Видео

В Киеве водитель Volkswagen решил нарушить правила дорожного движения и поехал навстречу другим машинам на узкой улице с односторонним движением. Там же автомобилиста настигла карма – он въехал в столб.

ДТП произошло вечером в субботу, 1 января, в 18:17. Видео инцидента опубликовали в Facebook-группе "Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Нарушителю пришлось сдавать задом, когда перед ним появился другой автомобиль, который ехал в разрешенном на этой дороге направлении. На перекрестке улиц Грекова и Ольжича водитель Volkswagen хотел развернуться, но маневр оказался неудачным – задняя часть авто врезалась в столб.

Видео дня

Мужчина сразу же выбежал из салона, чтобы оценить, какие повреждения получило транспортное средство.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, небезразличные граждане вместе с неравнодушными столбами знают свое дело", – пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель BMW на скорости сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 12-летнего мальчика госпитализировали.