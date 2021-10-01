В Киеве 30 сентября на улице Генерала Алмазова, 14 водитель Skoda Oktavia избил инспектора по парковке. У пострадавшего диагностировали перелом носа.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

Водитель Skoda припарковал свой автомобиль во второй полосе дороги, в результате чего остановилось движение транспорта, которое двигалось позади. Инспектор, который заметил действия водителя легковушки, начал составлять на него постановление о нарушении.

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В какой-то момент владелец Oktavia подошел к парковщику и ударил ему в лицо, после чего уехал с места происшествия.

Злоумышленника, 1985 года рождения, нашли и задержали менее чем через два часа. По факту хулиганства открыто уголовное производство.

В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константи Усов заявил, что отныне столичная власть обеспечит безопасность инспекторов.

"Теперь, в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана", – сообщил Усов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 августа произошел конфликт между водителем и инспектором по парковке. Во время инцидента обе стороны использовали газовые баллончики.