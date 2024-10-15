В Киеве водитель элитного авто пьяным катался по пешеходной зоне. Подробности и фото

В Киеве муниципалы остановили водителя, ездившего по пешеходной зоне Подольского района. Как оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны столицы. На нарушителя составили административный протокол.

"Во время автопатрулирования муниципалы заметили автомобиль Infiniti, двигавшийся по пешеходной зоне Подольского района столицы. По просьбе остановиться, водитель спокойно выключил двигатель, но не смог объяснить свои действия. От него исходил постоянный запах алкоголя, и разговор свидетельствовал о явных признаках опьянения", – рассказали в пресс-службе.

Согласно результатам теста на наличие алкоголя у мужчины в крови обнаружили 0,69 промилле. На водителя составили административный материал по статье 130 КУоАП (Управление машиной в состоянии опьянения – минимальный штраф 17 тысяч гривен). Водительское удостоверение было изъято, а автомобиль оставили на ночь на местном паркинге.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили водитель легковушки, которая, как оказалось, находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. Свое общение с инспекторами женщина начала с брани и проклятий.

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