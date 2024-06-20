В Киеве во время тревоги были слышны взрывы: силы ПВО работали по 'Шахедам'

В ночь на четверг, 20 июня, российские оккупационные войска атаковали Киевщину ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136. В Киеве работала противовоздушная оборона.

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Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram. По его словам, ПВО отработала на левом берегу столицы.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

В Воздушных силах ВСУ около 3:00 предупредили о движении вражеских ударных дронов в направлении Киевщины и областного центра.

В Киевской областной военной администрации отметили, что в воздушном пространстве над регионом зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.

На взрывы также отреагировал начальник КГВА Сергей Попко. Он уточнил, что на подступах на столице работают силы ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбою воздушной тревоги!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 19 июня, российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed, из-за чего на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Первые "Шахеды" зафиксировали в Херсонской области.

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