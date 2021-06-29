В Киеве во время прогулки по Днепру пьяный пассажир выпал с теплохода. Видео

В Киеве сотрудники водной речной полиции спасли пьяного мужчину, который упал с экскурсионного теплохода в реку Днепр. Инцидент произошел возле моста Патона.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители заметив киевлянина в воде и бросили ему спасательный круг (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и случайно упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", – уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что с начала года в столице на воде погибли 42 человека, еще 26 – спасли полицейские.

Видео дня

Отметим, Согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины с 1 по 24 июня на реках и водоемах страны утонули 126 взрослых и 28 детей. Несмотря на то, что спасатели проводят постоянные профилактические мероприятия, украинцы продолжают гибнуть на воде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 15 июня на реке Рось утонула 13-летняя девочка,пытаясь спасти подругу.