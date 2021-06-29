В Киеве во время прогулки по Днепру пьяный пассажир выпал с теплохода. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
1 минута
1,6 т.
Мужчина отказался от помощи врачей

В Киеве сотрудники водной речной полиции спасли пьяного мужчину, который упал с экскурсионного теплохода в реку Днепр. Инцидент произошел возле моста Патона.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители заметив киевлянина в воде и бросили ему спасательный круг (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и случайно упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", – уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что с начала года в столице на воде погибли 42 человека, еще 26 – спасли полицейские.

Видео дня
Нетрезвый мужчина упал с теплохода во время отдыха.

Отметим, Согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины с 1 по 24 июня на реках и водоемах страны утонули 126 взрослых и 28 детей. Несмотря на то, что спасатели проводят постоянные профилактические мероприятия, украинцы продолжают гибнуть на воде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 15 июня на реке Рось утонула 13-летняя девочка,пытаясь спасти подругу.

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