В Киеве во время пожара в квартире погибла пожилая женщина

В Соломенском районе Киева в понедельник, 15 ноября, произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в комнате тело пожилой женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла на улице Михаила Донца, 13. Сообщение о пожаре поступило около 12:00.

"Как оказалось, пожар возник в комнате одной из квартир на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. В 12:28 возгорание на площади 15 квадратных метров спасатели локализовали, а в 12:34 – ликвидировали. Во время тушения в квартире было обнаружено тело женщины 1940 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

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В ГСЧС добавили, что огонь уничтожил и повредил мебель и личные вещи, а также была закопчена стена и потолок квартиры.

Причину возникновения пожара и обстоятельства гибели женщины установят правоохранители.

Напомним, в Киеве в районе Гидропарка вечером 11 ноября произошел пожар на плавучем кафе. Оно расположено вблизи Венецианского моста. Тушили огонь, в том числе, с помощью специального катера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошел пожар в ресторане "Гнездо" в Подольском районе. Загорелась крыша заведения. Пострадавших в результате ЧП нет.