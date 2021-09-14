В Киеве в торговом центре на ребенка упал шкаф. Фото

В магазине сети "Эпицентр К", расположенном на проспекте Степана Бандеры, 11А в Киеве, на ребенка упал пустой шкаф. В результате инцидента врачи диагностировали у мальчика перелом ключицы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила мама несовершеннолетнего Людмила Похил. По ее словам, шкаф не был закреплен и находился рядом с детскими товарами.

"Пришли мы за детским товаром. Креслом-мешком. Чтобы веселее было ребенку жить. Теперь будем "веселиться" 21 день в гипсе с переломом ключицы. И с гематомой на голове. Потому что на ребенка упал пустой шкаф. Он стоял как раз рядом с детскими креслами-мешками в виде лисичек и пингвинов. Естественно, не прикрученный", – написала Похил.

В свою очередь в пресс-службе компании "Эпицентр К" OBOZREVATEL сообщили, что по факту происшествия начато служебное расследование.

"Компания Эпицентр очень сожалеет о ситуации, сложившейся в нашем ТЦ на проспекте Степана Бандеры, 11А в Киеве и приносит искренние извинения пострадавшему мальчику и его семье. Безопасность покупателей всегда в приоритете работы компании. Мы уже начали служебное расследование, чтобы разобраться в причинах и виновниках этого события", – заявили в пресс-службе.

В Эпицентре добавили, что провели в ТЦ проверку относительно надежности и безопасности закрепления стеллажей и расположения товаров.

"Семье пострадавшего ребенка будут компенсированы все медицинские расходы, а в случае необходимости предоставлена ​​дополнительная помощь от компании", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомире автомобиль совершил наезд на трехлетнего ребенка. Происшествие случилось на парковке торгово-развлекательного комплекса.