В Киеве в результате пожара погиб мужчина: выяснились детали трагедии

В Голосеевском районе Киева в воскресенье, 6 февраля, произошел пожар в отселенном двухэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице. Трагедия случилась на Голосеевском проспекте, 116А.

По словам спасателей, сообщение о пожаре к ним поступило около 22:30.

"На месте происшествия было установлено, что во 2-этажном отселенном здании горел мусор на площади 20 квадратных метров. В 22:45 возгорание было локализовано и в 22:56 – ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

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Во время тушения огня пожарные обнаружили в помещении тело мужчины. Медики только констатировали смерть неизвестного. Причину и обстоятельства возникновения возгорания установит следствие.

Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 2 февраля, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина. Трагедия случилась на улице Смелянской, 17.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева ночью 6 февраля неизвестные якобы умышленно подожгли квартиру. Одна из жительниц дома заявила, что видела, как ночью молодые люди бросили что-то в окно жилища и убежали.