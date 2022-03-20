В Киеве в результате попадания снаряда возник пожар в многоэтажке. Фото и видео

Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
1,9 т.
Во двор столичной многоэтажки упал снаряд
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Святошинском районе Киева в воскресенье, 20 марта, в результате падения снаряда российских оккупантов загорелись два авто и возник пожар в многоэтажке. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс- службе ГСЧС Украины. Враг продолжает обстреливать инфраструктуру столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На месте происшествия, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и также загорелись два частных автомобиля. В 14:24 возгорание было локализовано и в 14:41 – ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня
Во дворе сгорели два авто.
В результате атаки врага есть потерпевшие.
Спасатели на месте происшествия.
Снаряд упал во дворе многоэтажки.

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, по предварительным данным, пострадали пять человек

"В Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели автомобили во дворе. На данный момент – погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели", – уточнил Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области гражданском населению запретили посещать леса. Это касается как прогулок, так и поездок по этой территории, кроме транзитных путей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение редакции OBOZREVATEL
УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиstopwarРоссия - страна-агрессорВиталий Кличко