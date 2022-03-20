В Киеве в результате попадания снаряда возник пожар в многоэтажке. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в воскресенье, 20 марта, в результате падения снаряда российских оккупантов загорелись два авто и возник пожар в многоэтажке. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс- службе ГСЧС Украины. Враг продолжает обстреливать инфраструктуру столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На месте происшествия, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и также загорелись два частных автомобиля. В 14:24 возгорание было локализовано и в 14:41 – ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

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Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, по предварительным данным, пострадали пять человек

"В Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели автомобили во дворе. На данный момент – погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели", – уточнил Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области гражданском населению запретили посещать леса. Это касается как прогулок, так и поездок по этой территории, кроме транзитных путей.

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