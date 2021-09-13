В Киеве в результате ДТП с участием внедорожника пострадала 14-летняя девочка. Фото

В Соломенском районе Киева в ночь с 12 на 13 сентября произошла авария с участием Ravon и внедорожника Mazda. В результате происшествия пострадала 14-летняя пассажирка последнего автомобиля.

Об этом сообщил Telegram-канал "Magnolia TV (неофіційно)". Инцидент случился на улице Вадима Гетмана в направлении станции метро "Шулявская".

"Как рассказал водитель внедорожника, он ехал с семьей домой и остановился на красный сигнал светофора. Уже через мгновение получил мощный удар в заднюю часть от попутной машины Ravon. В больницу госпитализировали 14-летнюю пассажирку автомобиля Mazda. Девочка травмировала спину", – говорится в сообщении.

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Водитель автомобиля, который принадлежит одной из фирм, сдающих легковушки в прокат, отказался что-либо комментировать. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Напомним, в Чабанах Киевской области в ночь с 7 на 8 столкнулись Ravon и грузовик DAF. В результате ДТП последний перевернулся – за рулем легковушки находился полицейский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в пятницу, 10 сентября, произошла авария с участием Volkswagen и грузового автомобиля Renault. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.