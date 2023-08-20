В Киеве в реке Десенка обнаружили тело неизвестного человека: на месте работали спасатели. Фото

В Днепровском районе Киева в акватории залива реки Десенка обнаружили утопленника. Трагедия произошла в воскресенье, 20 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Личность погибшего установят правоохранители.

По словам спасателей, 20 августа, в 13:11, к ним от граждан поступило сообщение о том, что в акватории залива реки Десенка в Днепровском районе столицы исчез человек.

"Проведя поисковые работы, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения получили тело мужчины, с виду ориентировочно 30-35 лет, из воды и передали его правоохранительным органам. Полицейские будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде и возле нее, а также беречь себя и своих близких.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из населенных пунктов Обуховского района Киевской области дети во время прогулки обнаружили в местном водоеме тело мужчины. Погибшим оказался местный житель.

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