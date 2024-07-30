В Киеве в парке Шевченко большое дерево упало на пешеходов: один человек погиб. Фото и видео

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко вечером 30 июля упало большое дерево. Из-за инцидента погиб человек, еще трое травмированных доставлены в больницу, одна из потерпевших – в тяжелом состоянии.

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Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале подтвердила ЧП. Полиция Киева заявила, что начато уголовное производство. Когда произошел инцидент, в столице наблюдался сильный ветер, но копы также проверяют вероятную служебную халатность.

Укргидрометцентр ранее предупреждал, что штормовые порывы в столице во вторник, 30 июля, будут достигать 15-20 метров в секунду.

Представители коммунальных служб приехали на место инцидента. Помощь по уборке дерева оказывали спасатели КАРС "Киевская служба спасения".

Сначала была информация, что медики "скорой" госпитализировали четырех граждан. В полиции позже уточнили, что травмированы мужчина и три женщины. Одна из женщин в результате скончалась в медучреждении. Еще одна женщина в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла около 20:00. "По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним: во время сильного ветра лучше всего не рисковать и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, крупных деревьев, не парковать рядом с ними авто, воздержаться от прогулок в зеленых зонах. Также уберите со своих балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве и Киевской области в среду, 31 июля, прогнозируют переменную облачность и погоду без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27 градусов, а ветер утихнет до 7-12 метров в секунду.

– В целом в конце июля по всей территории Украины на смену жаре придет похолодание. В течение дня 31 июля средняя температура ожидается в пределах +24…+29 градусов.

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