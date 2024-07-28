В Киеве в парке Партизанской славы утонул мужчина. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева спасатели извлекли из воды тело мужчины. Трагедия произошла 27 июля в парке Партизанской славы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства смерти мужчины установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 27 июля в 17:01 поступило сообщение о том, что в парке Партизанской славы в одном из водоемов утонул человек.

"В 18:34 водолазы-спасатели обнаружили утопленника в 35 метрах от берега, на глубине 7 метров. С помощью спасательного снаряжения тело мужчины было доставлено на берег и передано службе "102". На месте работало 4 человека личного состава, и 1 единица техники", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 14 июля, на водных объектах города во время купания погибли мужчина и подросток. Трагедии произошли в Оболонском и Деснянском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело мужчины. Трагедия произошла в заливе Чорторый на реке Десенка.

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