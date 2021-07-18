В Киеве в одном из ТРЦ на ребенка упала стеклянная витрина: администрация проигнорировала. Видео

В субботу, 17 июля, в Киеве в результате падения стекла с витрины одной из торговых точек, пострадал мальчик, но администрация заведения не предоставила ему необходимой помощи. Инцидент произошел в ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 в Подольском районе.

Об этом сообщил Telegram канал KIEVMAP. Отмечается, что у мальчика трещина на ноге и колото-резаные раны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первую необходимую помощь пострадавшему ребенку оказали неравнодушные прохожие, а медсестра стояла рядом и только вызвала скорую.

"Персонал не помогал ребенку, медсестра стояла рядом и просто вызвала скорую. А первую помощь оказывали свидетели, один из свидетелей вызвал полицию, чтобы зафиксировать случай. После приезда полиции к нам не вышел ни администратор, ни директор. На вопрос полиции к охране, когда подойдет администрация, она ответила, что представители руководства заняты", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в ДТП под Киевом в Бориспольском районе погибли водитель и 7-летний мальчик