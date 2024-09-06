В Киеве в многоэтажке горели щитовые на нескольких этажах. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Из-за короткого замыкания в доме горели электрощитовые с восьмого по 10 этаж включительно.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 5 сентября в 15:38 в них поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева на улице Вячеслава Чорновила.

"Произошло короткое замыкание счетчика на 8 этаже 16-этажки, с последующим распространением на щитовую 9 и 10 этажей. Возгорание было ликвидировано в 16:27. Жертв или пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области в среду, 4 сентября, пожарные локализовали пожар на открытой территории площадью 421 га. Возгорание возникло накануне, специалисты радиационно-химической защиты проводят постоянное обследование территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области во время тушения травяного настила спасатели обнаружили тело 82-летней женщины. Предварительно пенсионерка погибла во время обжига сухостоя.

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