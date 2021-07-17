В Киеве в ДТП погибла 22-летняя девушка: муж бросил ее и сбежал с места ЧП. Фото

В Киеве на улице Березняковская 22-летняя девушка без ремней безопасности вылетела из автомобиля и в результате чего погибла. У водителя машины выявили в организме 1,63 промилле алкоголя.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). В транспортном средстве также находились водитель и его брат с женой, которая и погибла.

Как стало известно, 22-летняя девушка получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму и не приходя в сознание умерла в машине скорой помощи.

Отмечается, что муж погибшей после столкновения убежал с места ДТП, бросив умирающую на асфальте жену. Он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не понял, что произошло.

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Напомним, ранее в Киеве на улице Набережно-Рыбальской произошла авария с участием самосвала и микроавтобуса Chevrolet. В результате ДТП пострадала ведущая телеканала 1+1 Соломия Витвицкая.

В Святошинском районе Киева в среду, 14 июля, произошла авария с участием мотоцикла, грузовика и легкового авто. В результате происшествия женщина-водитель двухколесного транспорта погибла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на субботу, 10 июля, случилось ДТП с пострадавшим на проспекте Науки. Там автомобиль, который ехал по дороге, сбил человека.