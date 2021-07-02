В Киеве у троллейбуса на ходу взорвалось колесо: момент ЧП попал на видео

В Шевченковском районе Киева во время движения у троллейбуса взорвалось колесо. Инцидент произошел на улице Дегтяревской.

На видео, размещенном интернет-ресурсом dtp.kiev.ua на странице в социальной сети Facebook, видно, что ЧП возникло, когда электротранспорт съезжал с моста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Взрыв колеса троллейбуса в Киеве на улице Дегтяревской. Интересно что после инцидента он продолжил движение как ни в чем не бывало", – говорится в сообщении.

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Добавим, что в момент инцидента рядом с общественным транспортом проезжал микроавтобус Volkswagen. Не сообщается, получил ли он какие-либо механические повреждения. Что стало причиной взрыва автопокрышки, так же не известно.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, ранее в Киеве фиксировали инциденты, связанные с общественным транспортом. В столице у троллейбуса на ходу отвалилась штанга, которая полетела в лобовое стекло авто, что ехало позади. О состоянии водителя ничего не известно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 26 мая 27-летний мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка.