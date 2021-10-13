В Киеве у безработного отобрали 650 тысяч и ключи от Tesla: детали нападения. Фото и видео

В Днепровском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого пострадал 29-летний мужчина. Это произошло после игры в покер в отеле "Братислава".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, киевлянин провел вечер и ночь (с 11 на 12 октября) в гостинице на ул. Андрея Малышко за игрой. С собой он взял 25 тысяч долларов, которые обменял на фишки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"По его словам, ничего не выиграл, но и не проиграл. Потому поменял фишки обратно на деньги (примерно 650 тысяч гривен), которые положил в карманы куртки и поехал домой. Было около трех часов", – рассказал источник.

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Возле подъезда дома на Березняках, где у мужчины есть квартира, на него напали двое неизвестных. Они "задули" его из баллончиков слезоточивым газом, избили и отобрали куртку с деньгами и ключами от его автомобиля Tesla.

Преступники были в темной одежде и масках-балаклавах.

После того, как информацию о нападении передали патрулям, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых. Ими оказались уроженцы Запорожской и Днепропетровской областей, которые давно живут и работают в Киеве – мужчинам 32 и 33 года соответственно.

По данным наших источников, они не "профессиональные грабители". Один из мужчин работал в ведущих столичных компаниях, также был риэлтором в крупном агентстве – занимался недвижимостью премиум-класса.

Были ли подозреваемые ранее знакомы со своей жертвой, пока неизвестно. "Но то, что нападение не было случайным – это почти 100%", – добавил наш собеседник.

Также, по его словам, пострадавший от грабителей киевлянин – безработный. Якобы основной его доход – это игра в покер.

В случае, если вина двух мужчин в разбойном нападении будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к подобным преступлениям.

Позднее в полиции официально подтвердили данные о происшествии. Открыто уголовное производство по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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