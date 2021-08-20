В Киеве супруги с маленьким ребенком пытались перебежать восемь полос дороги. Момент попал на видео

В Киеве супруги едва не попали под колеса автомобиля на улице Крещатик. Мужчина с коляской и женщина с ребенком в руках перебегали 8 полос дороги в запрещенном месте.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. В ста метрах от места происшествия находится наземных пешеходный переход (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На записи видеорегистратора можно увидеть, что трагедии не произошло благодаря молниеносной реакции водителя и небольшой скорости автомобиля. После того, как автотранспорт остановился горе-родители быстро перебежали на пешеходную часть дороги.

Видео дня

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах действия супружеской пары являются административным нарушением.

"Если бы водитель авто остался на месте и вызвал патрульных, а видео с регистратора передал бы правоохранителям, то в данном случае можно было составить на нарушителей админпротоколы за создание аварийной ситуации. Другой момент, учитывая, что молодые люди переходили дорогу в запрещенном месте, то это нарушение ПДД пешеходами. За это предусмотрены штрафы в размере 1445 и 255 гривен соответственно. Но нужно заявление", – уточнил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Тарасовка Фастовского района в пятницу, 20 августа, парень попал под колеса поезда. От полученных травм он скончался.