В Киеве стреляли в водителя главы Госархива Украины: злоумышленник заявил, что целился в птиц. Фото

В Киеве в четверг, 30 сентября, мужчина из оружия выстрелил в сторону водителя главы Государственной архивной службы Украины. Вероятного стрелка задержали правоохранители.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, злоумышленник вел хаотичную стрельбу из окна своей квартиры. Сейчас с ним общаются полицейские.

На своей странице в социальной сети Facebook глава Госархива Анатолий Хромов сообщил, что угрозы здоровью или жизни мужчины нет, причины поступка злоумышленника пока неизвестны.

"Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", – написал Хромов.

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Он добавил, что не знает о мотивах человека, который открыл стрельбу.

"Это ни с чем не связываю, прошу не строить конспирологических теорий", – резюмировал Хромов.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что злоумышленником оказался местный житель 1989 года рождения. Он объясняет, что якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичкам и случайно попал в прохожего.

По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Неизвестные злоумышленники обстреляли его автомобиль, в результате чего был ранен водитель.