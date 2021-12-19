Видео дня
В Киеве срочно эвакуировали людей с Центрального вокзала: названа причина
В воскресенье, 19 декабря, в Киеве сообщили, что Центральный и Южный железнодорожные вокзалы якобы заминированы. Пассажиров и работников срочно эвакуировали.
Об этом проинформировали на странице пресс-службы "Укрзалізниці" в Facebook. Территорию на наличие взрывчатки проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда при этом курсируют по привычному графику, несмотря на то, что работа самих вокзалов временно ограничена. Пассажиры садятся в вагоны, используя прилегающие к центральному зданию переходы.
Новость дополняется.