В Киеве срочно эвакуировали людей с Центрального вокзала: названа причина

В воскресенье, 19 декабря, в Киеве сообщили, что Центральный и Южный железнодорожные вокзалы якобы заминированы. Пассажиров и работников срочно эвакуировали.

Об этом проинформировали на странице пресс-службы "Укрзалізниці" в Facebook. Территорию на наличие взрывчатки проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда при этом курсируют по привычному графику, несмотря на то, что работа самих вокзалов временно ограничена. Пассажиры садятся в вагоны, используя прилегающие к центральному зданию переходы.

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