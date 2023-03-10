В Киеве спасли мужчину, который упал с Северного моста в Днепр

В Киеве работники "Муниципальной охраны" спасли мужчину, упавшего с Северного моста в Днепр. Они сумели быстро добраться до пострадавшего, который находился в реке и начал тонуть, и доставили его на берег.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пока гражданину ничего не угрожает.

"Во время осуществления суточного дежурства Труханового острова к вечеру 9 марта охранники КПП получили сообщение от неравнодушного гражданина. Он рассказал, что он стал свидетелем, как с Северного моста в реку Днепр упал человек", – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия вызвали спасателей и работавшую неподалеку группу быстрого реагирования "Муниципальной охраны". Последние быстро прибыли на место происшествия и обнаружили человека, нуждавшегося в помощи. С помощью лодки, которая была рядом, они добрались до пострадавшего.

"К тому времени пострадавший почти потерял сознание и начал тонуть, поэтому один из "муниципалов" немедленно отреагировал и нырнул в воду, чтобы оказать помощь. Благодаря этому удалось избежать трагического следствия и сохранить жизнь человека. Вскоре на место происшествия прибыли патруль водной полиции и спасатели , которые доставили потерпевшего медикам", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Колонщина Киевской области правоохранители спасли мужчину, получившего повреждение предплечья. Потерпевший случайно разбил стекло, порезался и потерял много крови.

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