В Киеве спасатели высвободили из лифта женщину, застрявшую вместе с младенцем. Фото

В Святошинском районе Киева в субботу, 4 февраля, в лифте застряла женщина с младенцем. Чтобы помочь им, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Событие произошло на проспекте Академика Палладина.

По словам спасателей, 4 февраля в 13:53 им поступило сообщение о том, что в Святошинском районе нужна помощь в деблокировании дверей лифтовой кабины.

"Было установлено, что в результате срабатывания аварийного торможения лифтовой кабины женщина с ребенком оказались заблокированы в лифте между первым и вторым этажами. Спасатели убедились, что пострадавшим ничего не угрожает, дождались работников аварийно-лифтовой службы и совместно с ними с помощью спецтехники освободили людей", – рассказали в КАРС.

Спасатели добавили, что все работы продолжались 40 минут.

Напомним, в Дарницком районе Киева 60-летний мужчина упал в лифтовую шахту жилого дома. Правоохранители вместе с местными жителями осторожно вытащили пострадавшего и передали врачам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева 29 ноября в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. Чтобы помочь киевлянке, вызвали спасателей.

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