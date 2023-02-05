В Киеве спасатели высвободили из лифта женщину, застрявшую вместе с младенцем. Фото
В Святошинском районе Киева в субботу, 4 февраля, в лифте застряла женщина с младенцем. Чтобы помочь им, на место вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Событие произошло на проспекте Академика Палладина.
По словам спасателей, 4 февраля в 13:53 им поступило сообщение о том, что в Святошинском районе нужна помощь в деблокировании дверей лифтовой кабины.
"Было установлено, что в результате срабатывания аварийного торможения лифтовой кабины женщина с ребенком оказались заблокированы в лифте между первым и вторым этажами. Спасатели убедились, что пострадавшим ничего не угрожает, дождались работников аварийно-лифтовой службы и совместно с ними с помощью спецтехники освободили людей", – рассказали в КАРС.
Спасатели добавили, что все работы продолжались 40 минут.
Напомним, в Дарницком районе Киева 60-летний мужчина упал в лифтовую шахту жилого дома. Правоохранители вместе с местными жителями осторожно вытащили пострадавшего и передали врачам.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева 29 ноября в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. Чтобы помочь киевлянке, вызвали спасателей.
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