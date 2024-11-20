В Киеве слышали звуки взрывов, работает ПВО: враг запустил БпЛА

Утром 20 ноября Россия в ходе воздушной атаки нанесла удары по Киеву. В столице слышны громкие взрывы, работают силы ПВО.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. На Киев войска РФ направили дроны.

"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал он.

Как отметил общественный деятель Андрей Смолий, взрывы "слышны везде". Он призвал киевлян отойти подальше от окон, потому что дроны "низко летают".

По словам Смолия, сначала особенно громко было на левом берегу, потом – на правом.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 05:32 сообщили о вражеском БпЛА в южной части столицы, а через 20 минут "Шахед" фиксировался уже на юго-западе города.

Напомним, в ночь на 19 ноября воздушная тревога в Киевской области длилась почти 8 часов, есть сбитые цели. В результате атаки пострадавших среди населения не было, как и попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры.

Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.