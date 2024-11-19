Тревога длилась почти 8 часов, есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Тревога продолжалась почти 8 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

По словам главы Киевской ОВА, падения обломков сбитых вражеских целей зафиксировали вне населенных пунктов на открытых участках местности. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки противника.

Напомним, днем 18 ноября оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 43 человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в понедельник, 18 ноября, атаковали "Шахедами" Глухов в Сумской области, в городе прогремели взрывы. Путинские террористы попали дронами в многоэтажку.

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