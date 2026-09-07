В Киеве скончался мужчина, получивший ранения в результате нападения РФ 1 сентября

В Киеве в понедельник, 7 сентября, в медицинском учреждении скончался 30-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеской атаки 1 сентября. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"К сожалению, в больнице скончался 30-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеской атаки 1 сентября. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Киеве и области вновь раздавались взрывы. В результате очередной дроновой атаки России на столицу пострадали три района. Позже враг также применил баллистические ракеты и "Калибры". Тогда сообщалось, что в столичном регионе вражеский обстрел унес жизни 12 человек.

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Что предшествовало

В воскресенье, 6 сентября, российские войска атаковали Днепр. В результате на территории складов логистической компании вспыхнул пожар. Известно, что есть раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в субботу, 5 сентября, атаковала реактивными дронами-камикадзе Хмельницкий и Житомир. В результате атаки повреждены дома и есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя.

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