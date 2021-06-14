В Киеве скандальная блогерша в прямом эфире употребляла "белый порошок" и алкоголь. Видео

Киевская блогера, известная под ником "ttiisshhiinnaa", которая ранее устроила погром номера в отеле, записала очередное скандальное видео. На нем жительница Киева приняла какой-то белый порошок.

На видео, которое было размещено в Telegram и социальных сетях, видно, что девушка высыпала в рот вещество и запила его алкоголем (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Находясь со своими друзьями, во время прямого эфира блогерша заявила, что порошок очень горький. По ее словам, когда она пыталась покончить жизнь самоубийством, то приняла большое количество таблеток то вкус был такой же.

При этом девушка не сказала, что именно она приняла в этот раз. Что это было вещество, не известно.

Напомним, 1 июня, блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" вместе с компанией устроила разгром в номере отеля на улице Богдана Хмельницкого, 31/27. Их задержала полиция.

Девушка разместила несколько сториз, на которых снято, как она вместе с друзьями устроила вечеринку. Блогерша подчеркнула, что они сняли два номера. На кадрах видно изрисованные стены и зеркало в ванной комнате, залитый грязной водой пол и перевернутую мебель.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя блогерша, разгромившая отельный номер в Киеве, якобы употребляла наркотики в Египте.