18-летняя блогерша, розгромившая отельный номер в Киеве, якобы употребляла наркотики в Египте

Девушка устроившая вместе со своими друзьями погром отельного номера в центре Киева якобы употребляла наркотики в одном из отелей Египта.

Соответсвующее видео она опубликовала в собственном Telegram-канале (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видеоролике видно, что блогерша сидит рядом с парнем на постели и нюхает белый порошок похожий на наркотики.

"Почему бы в Египте не употреблять кокаин?"– рассказала она своим подписчикам в 24-секундном ролике. После употребления якобы наркотического вещества девушка. Во время снятия видео, девушка употребляла нецензурную брань и показывала непристойные жесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь, на вторник, 1 июня, киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" вместе с компанией устроила разгром в номере отеля на улице Богдана Хмельницкого, 31/27. Полиция задержала хулиганов. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы.