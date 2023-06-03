В Киеве саперы в горящем здании обезвредили несдетонировавшую 50-килограммовую боевую часть Shahed. Фото и видео

В Голосеевском районе столичные взрывотехники предотвратили масштабный взрыв. Во время очередной масштабной атаки РФ на Киев саперы вынесли из горящего здания несдетонировавшую боевую часть дрона-камикадзе Shahed.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Боеприпас обезвредили прямо на месте происшествия (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По словам правоохранителей, произошло это в Голосеевском районе Киева. Во время очередного обстрела столицы в здание фабрики упал обломок дрона, в результате чего произошло возгорание.

"При тушении пожара спасатели ГСЧС заметили в помещении, вероятно, неразорвавшуюся боевую часть беспилотника и сообщили о находке полицейским. При высокой температуре боеприпас мог сдетонировать в любой момент и привести к мощному взрыву с тяжелыми последствиями", – подчеркнули в полиции.

Капитан полиции Тарас Дмитрук и лейтенант полиции Роман Хоменко надели специальную амуницию, дыхательные аппараты и зашли сквозь огонь в помещение. Обезвреживать 50-килограммовую боевую часть дрона полицейским пришлось в огне и дыму, рискуя жизнью. Выполнив свою работу, взрывотехники вынесли смертоносный боеприпас в безопасное место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Киевской области в четверг, 1 июня, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть дрона Shahed. Опасную находку изъяли и обезвредили саперы.

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