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В Киеве с начала войны пиротехники обезвредили свыше тонны российских снарядов. Фото и видео

Олег Тимченко
Происшествия
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Пиротехники полиции продолжают уничтожать российские 'подарки'

В Киеве, с начала полномасштабного вторжения оккупантов, пиротехники нашли и обезвредили свыше тонны российских снарядов. Специалисты взрывотехнической службы круглосуточно утилизируют "опасные подарки", оставленные страной-агрессором.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Взрывоопасные предметы уничтожаются в специально обустроенном месте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Только в столице свыше тонны российских снарядов изъято и ликвидировано с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Круглосуточно сотрудники взрывотехнической службы обезвреживают десятки гранат, мин и ракет. На специлинию 102 ежедневно поступают сообщения о вражеских "находках" во дворах, квартирах, на предприятиях и прямо посреди улицы", – рассказали в полиции.

Видео дня
Пиротехники нашли и обезвредили свыше тонны российских снарядов.
Пиротехники постоянно находят опасные предметы.
Взрывоопасные предметы уничтожают в специальном месте.
Разминирование продолжается круглосуточно.
Полицейские продолжают уничтожать российские "подарки".

Правоохранители напомнили, что, убегая, оккупанты оставили после себя большое количество растяжек.

"Нужно особое внимание обращать на неизвестные предметы, которые могут быть замаскированы. Ни в коем случае нельзя затрагивать такие вещи, а немедленно вызвать спецслужбы. Часто кафиры специально оставляют в помещениях растяжки. Поэтому подчеркиваем особо осторожность, если вы заходите в дом после длительного отсутствия", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию региона. Так, специалисты Нацгвардии обнаружили и обезвредили более 3,1 тыс. взрывоопасных предметов.