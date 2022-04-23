В Киеве с начала войны пиротехники обезвредили свыше тонны российских снарядов. Фото и видео

В Киеве, с начала полномасштабного вторжения оккупантов, пиротехники нашли и обезвредили свыше тонны российских снарядов. Специалисты взрывотехнической службы круглосуточно утилизируют "опасные подарки", оставленные страной-агрессором.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Взрывоопасные предметы уничтожаются в специально обустроенном месте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Только в столице свыше тонны российских снарядов изъято и ликвидировано с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Круглосуточно сотрудники взрывотехнической службы обезвреживают десятки гранат, мин и ракет. На специлинию 102 ежедневно поступают сообщения о вражеских "находках" во дворах, квартирах, на предприятиях и прямо посреди улицы", – рассказали в полиции.

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Правоохранители напомнили, что, убегая, оккупанты оставили после себя большое количество растяжек.

"Нужно особое внимание обращать на неизвестные предметы, которые могут быть замаскированы. Ни в коем случае нельзя затрагивать такие вещи, а немедленно вызвать спецслужбы. Часто кафиры специально оставляют в помещениях растяжки. Поэтому подчеркиваем особо осторожность, если вы заходите в дом после длительного отсутствия", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию региона. Так, специалисты Нацгвардии обнаружили и обезвредили более 3,1 тыс. взрывоопасных предметов.