В Киеве рецидивист посреди улицы ограбил подростка и скрылся. Подробности дела

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник посреди улицы отобрал гаджет у несовершеннолетнего парня и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в январе этого года. Тогда к ним обратился 16-летний житель Соломенского района, который рассказал о том, что неизвестный выхватил у него смартфон и скрылся.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к правонарушению причастен 39-летний киевлянин, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Полицейские задержали злоумышленника. Во время обыска у него были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению. Также было установлено, что похищенный телефон он сдал в ломбард", – добавили в пресс-службе.

Следствие по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник напал на военного, забрал его вещи и скрылся.

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