В Киеве рецидивист брызнул баллончиком в глаза новому знакомому и ограбил его. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Во время конфликта злоумышленник применил слезоточивый газ против нового знакомого и отобрал у него мобильные телефоны и деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился киевлянин, который сообщил, что его ограбили в Шевченковском районе на улице Лагерной. Было установлено, мужчина вместе с незнакомцем распивали алкоголь на улице.

"Между ними внезапно возник конфликт, во время которого злоумышленник достал газовый баллончик и распылил его в лицо мужчины. В дальнейшем, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, нападавший отобрал у него два мобильных телефона и деньги и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оператино нашли и задержали – им оказался ранее судимый 34-летний житель Киевской области.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. По решению районного суда на время следствия нападающий будет находиться под стражей.

