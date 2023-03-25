В Киеве раздался мощный взрыв: на Оболони видели зарево. Что известно

В ночь с 24 на 25 марта в Киеве прогремел мощный взрыв. Громкий звук услышали жители района Оболонь.

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Соответствующая информация появилась в местных Telegram-чатах. Жильцы заявили, что видели яркое и высокое зарево. При этом, официальной информации по этому поводу пока нет.

По данным очевидцев, взрыв произошел в районе набережной – ул. Приречная/проспект Ивасюка. Сразу после этого в районе сработала сигнализация.

Жильцы близлежащих домов сообщают, что на место приехала полиция. Однако правоохранители, по всей видимости, не заметили ничего странного. Они просветили территорию и уехали.

Очевидцы также говорят, что на предполагаемом месте, откуда мог раздаться взрыв, спокойно.

Стоит отметить, что в это время в столице не была объявлена воздушная тревога.

"По поводу странного звука, скоро закончится. Не надо волноваться", – пишут СМИ со ссылкой на мониторинговые паблики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, в ночь с 23 на 24 марта, неизвестные начали запускать фейерверки. Событие произошло на столичной Борщаговке.

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