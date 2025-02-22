В Киеве пьяный водитель протаранил маршрутку и автоподъемник: есть пострадавшая. Подробности и фото

В Киеве пьяный водитель Hyundai на скорости протаранил маршрутный автобус, а затем автоподъемник. В результате аварии травмы получила пассажирка легковушки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении.

По словам правоохранителей, ДТП произошло в пятницу, 21 февраля, около 10.45 на улице Кубанской Украины в Деснянском районе.

"Предварительно полицейские установили, что 30-летний водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,39 промилле), не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который пустовал на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai – ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту пьяного ДТП возбуждено уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор бывшему полицейскому, который пьяным совершил смертельное ДТП. Злоумышленник на встречной полосе протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги.

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