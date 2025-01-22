В Киеве пьяный водитель после ДТП за $300 пытался 'решить вопрос' с патрульными: ему сообщили о подозрении. Фото

В Киеве водитель Toyota, по информации следствия, предлагал патрульным 300 долларов США взятки. Как оказалось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и таким образом пытался избежать административной ответственности.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю выписали штраф, а также ему грозит до четырех лет лишения свободы.

"При патрулировании по проспекту Воздушных Сил экипаж патрульной полиции заметил автомобиль с характерной вмятиной на капоте. Остановив транспортное средство, полицейские заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а повреждение автомобиля он получил незадолго до остановки, въехав в дорожный знак", – рассказали в пресс-службе.

На месте патрульные предложили 29-летнему водителю пройти тест на состояние опьянения, которое зафиксировало 1,61 промилле. Мужчина пытался избежать административной ответственности, бросив в служебный автомобиль 300 долларов в качестве "откупа". Предупреждая об уголовной ответственности за предложение взятки, нарушитель настаивал на "решении вопроса" таким образом.

Злоумышленника передали следователям – ему сообщили о подозрении по факту предложения или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. Кроме того, ему выписали штраф за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения (17 тысяч гривен)

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали чиновницу больницы за вымогательство 5 тысяч долларов США взятки с военного за подтверждение группы инвалидности. Защитник Украины на фронте получил 28 ранений, но злоумышленница решила "заработать" на нем.

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