В Киеве на Оболони произошла авария с участием грузовика: легковушка 'улетела' в кювет, есть пострадавший. Фото

В Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения последний автомобиль "влетел" в кювет, пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 24 февраля в 17:12 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Оболонском районе на улице Богатырской.

"В результате столкновения автомобиля Toyota с грузовиком Volvo, водитель легковушки оказался заблокированным. По предварительной информации водитель был деблокирован прохожими к прибытию подразделений и передан медикам. Спасатели отключили клеммы аккумуляторной батареи и силовой кабель из батареи гибридного автомобиля", - уточнили в ГСЧ.

На опубликованных спасателями фото можно увидеть, что легковушка получила серьезные механические повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве легковушка на переходе сбила мужчину, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего пытался скрыться с места ДТП. Нарушителем оказался иностранец, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!