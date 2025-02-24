В Киеве пьяный студент-иностранец на переходе сбил мужчину и пытался скрыться. Подробности и фото

В Киеве легковушка на переходе сбила мужчину, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего пытался скрыться с места ДТП. Нарушителем оказался иностранец, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение о том, что на пешеходном переходе, на перекрестке улиц Дмитриевской и Павловской водитель джипа сбил мужчину и скрылся с места аварии.

"Как установили полицейские, 47-летний местный житель, пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда автомобиля мужчина получил различные травмы и был госпитализирован медиками в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает", – рассказали в пресс-службе.

Водитель внедорожника пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали неравнодушные очевидцы аварии и передали полицейским. Им оказался 25-летний иностранец, приехавший в Украину на учебу. Во время проверки на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 2,07 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

По факту начато уголовное производство. Виновнику аварии грозит лишение свободы сроком до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка из-за неисправности въехала в остановку общественного транспорта, а затем протаранила маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека.

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