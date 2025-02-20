На Киевщине легковушка въехала в остановку, а затем протаранила маршрутку: есть пострадавшие. Фото

В Обуховском районе Киевской области легковушка из-за неисправности въехала в остановку общественного транспорта, а затем протаранила маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"20 февраля, около 11:00 часов, на одной из улиц города Васильков произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно стражи порядка установили, что 47-летний водитель Opel, при попытке остановиться на светофоре, обнаружил неисправность тормозной системы. В результате этого, легковушка въехала в остановку общественного транспорта, после чего автомобиль отбросило на маршрутное такси Volkswagen", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП травмы получили пассажир легковушки и два человека, которые находились в маршрутке – их госпитализировали в медицинское учреждение. По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное производство.

Виновному грозит максимальная ответственность в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор бывшему полицейскому, который пьяным совершил смертельное ДТП. Злоумышленник на встречной полосе протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!