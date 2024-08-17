В Киеве простились с медыкой Госпитальеров Александрой Мулькевич. Фото

В Киеве в субботу, 17 августа, простились с медикиней медицинского батальона "Госпитальеры" Александрой Мулькевич с позывным "Майком". Провести ее в последний путь пришли друзья, военные и неравнодушные украинцы.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил журналист Егор Шумихин. Она погибла 14 августа в Харьковской области в результате атаки вражеского дрона.

"Ох, ты бы точно не обрадовалась такому вниманию к тебе. И точно ругалась бы нас за слезы. Но ты была дорога очень многим! Прощай, Сашка. Честь", – написал журналист.

Провести отважную украинку в последний путь пришли друзья, военные и неравнодушные украинцы.

Напомним, в поселке Белый Колодец Харьковской области российские террористы запустили FPV-дрон по машине медицинского батальона "Госпитальеры". Погибла медикиня, еще одна получила ранения. Также из-за взрыва пострадали трое гражданских, которые ехали в другом авто.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки погибла медикиня Александра Мулькевич с позывным "Майком". Ее экипаж должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже находиться дома со своими семьями. Однако Александре этого не суждено, ее не дождались мать и муж.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 августа.

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