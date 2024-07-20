В Киеве произошла авария с участием двух легковушек: одна из машин перевернулась. Видео

В Голосеевском районе Киева в субботу, 20 июля, произошла авария с участием двух легковушек на пересечении улиц Казимира Малевича и Ивана Федорова. В результате столкновения одна из машин перевернулась.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"Последствия выключенных светофоров. Перекресток Малевича и Федорова", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Киеве на улице Новоконстантиновской в пятницу, 19 июля, произошла авария с участием трех легковушек и мотоцикла. Предварительно есть пострадавшие, на месте находится несколько машин скорой помощи.

В Борисполе полицейские разыскали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В момент аварии женщина переходила дорогу по переходу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!