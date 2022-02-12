В Киеве произошел взрыв в жилом секторе: погиб мужчина. Фото, видео

В субботу, 12 февраля, в жилом секторе Святошинского района произошел сильный взрыв. После устранения горения одного из домов, где произошел инцидент, на втором этаже здания было найдено тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевской области. Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел вследствие подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эту версию подтверждает и характер ран, полученных 59-летний хозяином дома. Судебно-медицинский эксперт обнаружил осколочные ранения.

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На месте работают саперы, взрывотехники, полиция и скорая помощь. Как именно взрывное устройство оказалось у частного лица и почему взорвалось, будет выяснять следствие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аналогичная трагедия произошла буквально накануне под Ривне. В результате взрыва неизвестного устройства погибли сразу двое человек.