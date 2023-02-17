В Киеве произошел пожар в ТРЦ, расположенном над станцией метро ''Героев Днепра''. Фото

В Оболонском районе Киева в четверг, 16 февраля, возник пожар в зоомагазине, расположенном в торговом центре. Событие произошло на Оболонском проспекте, 47/42.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, информация о пожаре на Оболонском проспекте, 47/42, к ним поступила 16 февраля в 21:27.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что в трехэтажном торговом центре, на первом этаже в зоомагазине возникло возгорание. Бойцы ГСЧС сразу приступили к тушению пожара. В 21:46 огонь был локализован на площади 5 квадратных метров, а в 21:59 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, исходя из информации спасателей, пожар произошел в ТЦ, расположенном прямо над станцией столичного метрополитена "Героев Днепра".

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Калиновка Киевской области в пятницу, 17 февраля, загорелся автовоз, перевозивший легковые автомобили. Событие произошло возле автозаправочной станции.

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