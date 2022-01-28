В Киеве произошел пожар в новостройке: горели электрощитовые с 13 по 23 этаж. Фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 28 января, произошел пожар в новостройке. Возникло загорание в электрощитовых с 13 по 23 этаж.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на улице Канальной, 8.

Как рассказали спасатели, информация о пожаре к ним поступила около 9:50.

"На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в коммуникационной шахте. Горели электропровода с электрощитовыми с 13 по 23 этаж. В 10:43 пожар был локализован, а в 10:57 – ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

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В общей сложности для тушения огня привлекли 5 единиц пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Напомним, в Соломенском районе Киева19 января произошел пожар в бытовке. В результате происшествия погибла женщина. Трагедия случилась на улице Западной, 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице из-за припаркованных автомобилей спецтранспорт ГСЧС не смог доехать к горящему микроавтобусу. Спасателям пришлось тянуть пожарные шланги на расстояние около 100 метров.