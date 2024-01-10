В Киеве на Березняках произошел масштабный пожар на автомойке: движение транспорта затруднено. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в среду, 10 января, возник пожар в помещении автомойки. В результате чрезвычайного происшествия затруднено движение авто на улице Березняковской.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возгорания установят правоохранители.

"Сегодня, 10 января 2024 года, в 11:30 по киевскому времени в Киеве на улице Березняковской, 30 произошел пожар. Горит автомойка. На место происшествия прибыли пожарные, которые уже приступили к тушению пожара. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции Киева информацию о пожаре подтвердили. Правоохранители добавили, что движение транспорта на улице Березняковской затруднено. Инспекторы на месте происшествия регулируют дорожное движение. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия пожара, в частности, над местом возгорания поднимается черный дым, который можно увидеть в нескольких районах столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы во вторник, 9 января, произошел пожар у здания магазина. Происшествие случилось на улице Сирожупанников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!