В Киеве прогремели взрывы во время тревоги: работала ПВО
В Киеве в ночь на субботу, 7 сентября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупационные войска направили на украинскую столицу ударные беспилотники. Обломки российских БПЛА рухнули в двух районах города – во дворе жилого дома и на территории детского сада.
Как сообщают корреспонденты OBOZ.UA, сильные взрывы в столице было слышно около 3:00. По предварительной информации, работали силы ПВО.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил, что в столице силы противовоздушной обороны сбивали вражеские "Шахеды". Позже он сообщил, что в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА.
По предварительной информации, обломки "Шахеда" рухнули во дворе жилого дома.
"Информация уточняется. На место следуют оперативные подразделения", – говорится в сообщении.
Также обломки сбитых "Шахедов" обнаружили и в Днепровском районе города. Предварительно, на территорию детского сада.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 сентября в Киеве раздались взрывы. В столице работала противовоздушная оборона. Силы ПВО обезвредили все угрожавшие столице дроны. Ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг.
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