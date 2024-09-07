В Киеве прогремели взрывы во время тревоги: работала ПВО

В Киеве в ночь на субботу, 7 сентября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупационные войска направили на украинскую столицу ударные беспилотники. Обломки российских БПЛА рухнули в двух районах города – во дворе жилого дома и на территории детского сада.

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Как сообщают корреспонденты OBOZ.UA, сильные взрывы в столице было слышно около 3:00. По предварительной информации, работали силы ПВО.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил, что в столице силы противовоздушной обороны сбивали вражеские "Шахеды". Позже он сообщил, что в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА.

По предварительной информации, обломки "Шахеда" рухнули во дворе жилого дома.

"Информация уточняется. На место следуют оперативные подразделения", – говорится в сообщении.

Также обломки сбитых "Шахедов" обнаружили и в Днепровском районе города. Предварительно, на территорию детского сада.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 сентября в Киеве раздались взрывы. В столице работала противовоздушная оборона. Силы ПВО обезвредили все угрожавшие столице дроны. Ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг.

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